Минское «Динамо» в битве характеров одолело хабаровский «Амур» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Пережив перед самой паузой на Евротур смену главного тренера, минское «Динамо» весьма бодро продолжило чемпионат, камня на камне, не оставив от обороны «Сибири». Разгром в первом матче после большого перерыва был полным – 6:0. У нас во дворе после такого обычно прекращали играть и соперник продувший «всухую» позорно бежал с площадки.

Из Новосибирска условные белорусы (все-таки сильнейшие звенья в минском «Динамо» состоят из легионеров) отправились на Дальний Восток видимо рассчитывая так же красиво расправиться с хабаровчанами.

Минское «Динамо» в битве характеров одолело хабаровский «Амур» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Однако легкой прогулки не получилось. Уже на седьмой минуте матча нападающие «зубров» теряют шайбу, ее подхватывает Александр Полунин и ракетой устремляется вперед. У ворот его окружают три защитника, но Полунин не глядя пасует назад, шайбу подхватывает Владимир Бутузов и сильно бросает в касание – гол.

Белорусы в долгу не остались. Так же на седьмой минуте удаление за выброс шайбы получает голкипер хабаровчан Евгений Аликин, отбывать за него штраф отправляется Александр Горшков, а на лед выкатывается ударное звено «Динамо». «Бело-голубые» уверенно расставляются в зоне «Амура» и уже на 8 минуте Брэндон Козун сравнивает счет.

Минское «Динамо» в битве характеров одолело хабаровский «Амур» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Больше в первом периоде несмотря на частые удаления и у гостей, и у хозяев отличиться никому не удалось. Счет так и остался 1:1.

- Мне кажется моменты были, где-то не сумели реализовать, - комментирует игру в периоде Кирилл Воронин, нападающий ХК «Динамо-Минск». – Надо еще больше угрожать и больше реализовывать свои моменты.

Что касается второй двадцатиминутки, то больше угрожать у динамовцев получилось, а вот реализация подвела. Известно, что второй период для «Амура» часто становится роковым, однако на этот раз хабаровчане «на характере» вытянули, не дав забить «бело-голубым», правда и сами не отличились.

Минское «Динамо» в битве характеров одолело хабаровский «Амур» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Девять минут спустя после начала третьей двадцатиминутки после атаки динамовцев за воротами Евгения Аликина ошибается защитник «Амура» - шайба попадает прямо на клюшку нападающего «Динамо». Даже если бы у голкипера хабаровчан было шесть рук блокировать неожиданный бросок все равно не получилось бы – 1:2. Минск вырывается вперед.

Трети игровой отрезок можно смело назвать периодом не реализованных моментов. Забить могли обе команды, у хабаровчан было как минимум три стопроцентно голевых момента, но сноровка подвела, а «Динамо», после того как в «Амуре» поменяли вратаря на шестого полевого игрока два раза промахнулись по пустым воротам.

Минское «Динамо» в битве характеров одолело хабаровский «Амур» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Интрига держалась до последней минуты встречи к сожалению для болельщиков «тигров» финальная серена зафиксировала победу гостей. «Динамо» увозит из Хабаровска заслуженные 4 очка и пока закрепляется в зоне выхода в плей-офф.

- Игра была быстрая, подвижная, - оценил матч Сергей Светлов, главный тренер «Амура». – Игра была интересная. Как мне показалось противник сегодня больше и лучше играл в пас – у нас на этот момент есть заминки в этом. Да и болельщиков не было – пустые трибуны.

Михаил Грабовский, сейчас исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» в своем послематчевом интервью, посетовал, что его команде видимо придётся поучиться забивать в пустые ворота. Сейчас белорусы отправляются в Нур-Султан, где сыграют с местным «Барысом», «Амуру» же в это воскресенье предстоит встреча с омским «Авангардом».

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