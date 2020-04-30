Полузащитник Юрий Шардаков остается в хабаровском «СКА-Нефтянике»

В хабаровском «СКА-Нефтянике» продолжается формирование команды на следующий сезон. Уже подписаны контракты с рядом ведущих игроков «красно-черных», теперь в их рядах и один из самых опытных полузащитников армейцев - Юрий Шардаков, с ним подписан двухлетний контракт.

- Юрий Шардаков дебютировал в «СКА-Нефтянике» в декабре 2015 года. Таким образом, за его плечами уже пять сезонов, проведенных им в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - За это время полузащитник провел за команду 153 официальных матча, в которых забил 122 мяча. В том числе 104 матча (94 мяча + 108 результативных передач) в чемпионатах России. В составе армейцев он трижды становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Также новые контракты с хабаровским клубом заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

Тем не менее у команды теперь новый главный тренер Михаил Свешников - он сменил на этом посту Михаила Юрьева, также в тренерский штаб СКА вошел швед Тони Линдквист. Из команды ушли нападающий Эрик Петтерссон, который будет играть в шведском АИКе, полузащитник Максим Ишкельдин, подписавший контракт с красноярским «Енисеем», и полузащитник Дмитрий Аникин, ушедший в кемеровский «Кузбасс».

Переговоры с игроками и формирование состава команды продолжается.