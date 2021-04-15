Пять лет назад «Амур» сыграл со «СКА-Нефтяником» под сводами «Платинум-Арены» в Хабаровске Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Закрытие сезона 15 апреля 2016 года выдалось фееричным - всех, наверное, в Хабаровске интересовал вопрос, кто «сильнее» - хоккеисты с мячом или спортсмены, играющие в канадский хоккей. Выяснить это в прямом столкновении команд удалось в Хабаровске под сводами «Платинум Арены».

Причем слово «всех» здесь не случайно - зрителей на тот матч пришло столько, что казалось, арена треснет от количества желающих посмотреть «хабаровское дерби» - в «Платинум Арену» набились более семи тысяч человек. Не всегда матчи в «регулярке» даже с фаворитами чемпионата столько собирают. Кстати, на трибунах были и футболисты третьего хабаровского клуба - «СКА-Энергии».

«СКА-Нефтяник» тогда, как и сейчас, взял бронзу чемпионата России, уступив в полуфинале иркутской «Байкал-Энергии». Матчи вызвали массу вопросов у всех любителей русского хоккея, одно только соотношение штрафного времени 90-0 не в пользу хабаровской дружины в заключительной игре серии способно было насторожить кого угодно.

В «Амур» тогда пришел Могильный, и ситуация в команде начала стабилизироваться, до выхода в плей-офф оставалось еще два года, но уже тогда чувствовалось, что команда начала меняться. Менялись как перчатки и главные тренеры, только за сезон их в команде было трое или четверо.

Договорились играть три периода - первый по правилам хоккея с шайбой, второй по правилам бенди и третий - в любой, какой душе угодно, но инвентарь у спортсменов оставался свой. Как ни странно, но открыл счет в матче, забросив шайбу в ворота «Амура», Артем Бондаренко, правда, удержать его тогда «армейцы» не смогли.

- Основное время завершилось в пользу «Амура» - 6:4, - вспоминает Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Однако армейцы смогли отыграться в послематчевом мастер-шоу, что позволило им свести встречу вничью 6:6. Добавим, что из ныне действующих игроков «СКА-Нефтяника» участие в том матче принимали полузащитник Александр Антипов и нападающие Артем Бондаренко и Павел Рязанцев.

В защиту «красно-черных» стоит сказать, что в том матче приняли участие только четыре игрока «основы», да и тем пришлось приспосабливаться к маленькой площадке, на которой особенно не раскатишься «миниатюрным» воротам, и даже подпиливать свои слишком длинные клюшки.

Несмотря ни на что матч болельщикам обеих команд очень понравился. Была даже идея продолжить и провести уже вторую в истории мирового хоккея встречу, но уже в «Арене Ерофей», но, к сожалению, случиться этому было не суждено.

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