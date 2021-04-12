«Золотой шлем» от болельщиков «СКА-Нефтяника» в этом году получит Павел Рязанцев Фото: Борис КОКУРИН

Не стоит отрицать, что для Павла Рязанцева, несмотря на всю сложность, прошлый сезон стал по-настоящему звездным. Начнем с того что и без того очень неплохой и, главное, стабильно забивающий форвард впервые за свою карьеру стал лучшим снайпером завершившегося чемпионата выиграв спор с молодым Алмазом Миргазовым.

О том, что будет финальная, но, к сожалению заочная, дуэль этих двух без преувеличения выдающихся нападающих стало понятно еще на стадии регулярного чемпионата. Рязанцев и Миргазов серьезно оторвались от других конкурентов – догнать их было уже невозможно. После полуфинальной серии Павел Рязанцев опережал Алмаза Миргазова на три мяча. Все решилось в финале «Енисей» - «Динамо».

Миргазов оформил «дубль», завоевав золотую медаль, но уступив коллеге из хабаровской команды. Лучшим снайпером чемпионата Павел стал немного неожиданно для себя, но ожидаемо для тех, кто его хорошо знает. В частности Михаил Юрьев заявлял, что не удивлен таким результатом – форвард всегда показывал стабильную способность забивать.

Сейчас новый титул, и новый трофей – «Золотой шлем», приз лучшему игроку «СКА-Нефтяника» в прошлом сезоне, по мнению болельщиков. Финальный раунд голосования проходил в понедельник 12 апреля в прямом эфире одного их хабаровских телеканалов. В нем приняли участие более тысячи человек и больше половины отдали голоса Павлу.

- Рязанцев опередил полузащитников Туомаса Мяяття в итоге занявшего 2-е место и Юрия Шардакова - 3-е место, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе ХК «СКА-Нефтяник». - Отметим, что 10-й номер «СКА-Нефтяника» уверенно победил и на предварительном этапе голосования. А вот, Туомас Мяяття, занявший на «предвариловке» 3-е место, в финале сумел обойти Юрия Шардакова.

Как отмечают в клубе, Павел Рязанцев стал 15-м хоккеистом в истории проведения сезонного голосования, удостоившимся Приза зрительский симпатий. Осенью нападающему будет вручен главный атрибут лучшего игрока сезона - Золотой шлем.

До этого приз зрительских симпатий получили 14 игроков хабаровского СКА Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

СПРАВКА КП: Лучшие игроки «СКА-Нефтяника» начиная с 2001 года

2001 - Евгений Стеблецов

2002 - Михаил Клянин

2003 - Михаил Клянин

2004 - Анатолий Суздалев

2005 - Евгений Швецов

2006 - Иван Максимов

2007 - Анатолий Суздалев

2008 - Владимир Шестаков

2009 - Михаил Тюко

2010 - Виктор Яшин

2011 - Евгений Стеблецов

2012 - Виктор Яшин

2013 - Тобиас Хольмберг

2014 - Сергей Почкунов

2015 - Александр Ким

2016 - Юэль Отен

2017 - Максим Ишкельдин

2018 - Максим Ишкельдин

2019 - Максим Ишкельдин

2020 - Эрик Петтерссон

2021 - Павел Рязанцев

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