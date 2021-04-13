Спасибо и до свидания: в «СКА-Нефтянике» не стали продлевать контракты с пятью игроками

Спасибо и до свиданья: в «СКА-Нефтянике» не стали продлевать контракты с пятью игроками Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Как сообщили в пресс-службе «СКА-Нефтяника», в преддверии нового сезона клуб не стал продлевать контракты сразу с пятью игроками, пришедшими в команду перед началом сезона 2020/21 годов.

- В новом сезоне за «СКА-Нефтяник» не будут выступать полузащитники Михаил Тюко, Евгений Корев, Дмитрий Стариков, Денис Потемин и Дмитрий Сидоров, - рассказал Виталий Афанасьев, пресс-атташе «красно-черных». - Хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» благодарит спортсменов за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей игровой карьере.

Напомним, что полузащитники Евгений Корев и Михаил Тюко влились в команду накануне финала четырех. Перед приходом в армейский клуб они отыграли сезон за «Ак Барс - Динамо» и пришли по приглашению Ильяса Хандаева, стремившегося перед борьбой за кубок увеличить глубину состава.

Примечательно, что пришедший вместе с ними защитник Максим Рязанов, весьма неплохо показавший себя в чемпионате, остается в армейской дружине. Полузащитник Денис Потемин появился в СКА, когда главным тренером был Михаил Свешников. Тогда с игроком заключили просмотровый контракт на два месяца, а потом продлили.

Потемин уже играл в «СКА-Нефтянике», причем пять лет, но весной 2019 Михаил Юрьев предпочел не продлевать контракт с хоккеистом. Тогда поговаривали, что у клуба возникли проблемы с финансированием, и вместе с Денисом тогда команду покинули Валерий Ивкин, Олег Толстихин, Янис Бефус, Денис Лапшин и Павел Рязанцев.

За время недолгого руководства Свешникова в команду пришли и полузащитник Дмитрий Стариков с Дмитрием Сидоровым. Стариков до появления в «СКА-Нефтянике» играл в Нижнем Новгороде. Дмитрий Сидоров пришел в хабаровскую команду из «Уральского Трубника», за который выступал с 2012 года.

У многих болельщиков такое сокращение вызвало серьезное недоумение. Люди недоумевают: зачем разбрасываться хоккеистами, которые вроде бы неплохо провели недавно завершившийся чемпионат? Все-таки «СКА-Нефтяник» сумел завоевать Суперкубок, да и третье место на пьедестале тоже дорогого стоит. Впрочем, есть и другие мнения.

- В принципе согласен с этим решением. Давайте без обид, - комментирует уход игроков болельщик под псевдонимом «Алетар». - Ну, возьмем, к примеру, Старикова. Я с уважением отношусь к прежнем заслугам Дмитрия, но если по чесноку, я так и не понял, игроком какого состава (основного или дублеров) он являлся в прошедшем сезоне. Он по сути чуть-чуть поиграл и там, и там, а еще больше просидел на лавке. Мне печально об этом говорить, но наши земляки, вернувшиеся в клуб вместе с Хандаевым, на мой взгляд, выглядели хуже всех остальных. Из всех «наших возвращенцев» относительно неплохо выглядел, по-моему, только Михаил. Денис сыграл в свою силу, но, естественно, на фоне всего ослабленного состава выглядел тоже похуже «золотого периода» команды. Сидоров - новичок, попал вместе с командой в непростую ситуацию, но, в общем-то, сыграл тоже в свою силу. Я бы его оставил, наверное, но тренерам виднее.

Ясно одно - идет расчистка состава под новичков, и будем надеяться, что они нас не разочаруют. Впрочем, о том, как усиливается команда, можно судить по уже заключенным контрактам.

Ранее соглашения с клубом подписали нападающий Павел Рязанцев, защитники Максим Рязанов и Юрий Бондаренко, полузащитники Туомас Мяяття и Алексей Торгонский. Кроме того, ряды армейской дружины пополнили защитник Владимир Власюк, полузащитник Дмитрий Аникин и нападающий Владимир Каланчин.

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