Выборы мэра Хабаровска в 2023 году пройдут 9 и 10 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В грядущие выходные жители краевой столицы выберут мэра Хабаровска. Голосование будет идти два дня. В 2023 году на пост главы города претендуют семеро человек. «КП» - Хабаровск» публикует всю важную информацию о выборах мэра Хабаровска-2023.

КОГДА ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ МЭРА ХАБАРОВСКА

Дата проведения выборов мэра Хабаровска в 2023 году была определена по решению городской думы в июне этого года. Так, голосование состоится 9-10 сентября. У жителей города будет два дня на то, чтобы решить, за кого отдать свой голос на выборах мэра Хабаровска.

Напомним, что предыдущее голосование за главу краевой столицы проходило 9 сентября 2018 года. Победу в гонке одержал кандидат от «Единой России» Сергей Кравчук. В этом году он также будет участвовать в выборах. Его конкурентами станут шесть кандидатов.

КАНДИДАТЫ В МЭРЫ ХАБАРОВСКА В 2023 ГОДУ

Бороться за кресло главы города в 2023 году планировали 13 человек. Каждому из них нужно было собрать 2149 подписей избирателей, чтобы пройти регистрацию. Шесть человек не смогли пройти предварительный этап и выбыли из предвыборной гонки. Так, официально зарегистрированы были только семеро кандидатов в мэры Хабаровска. Публикуем полный список:

- Сергей Кравчук - мэр Хабаровска с 2018 года, ранее занимал пост вице-мэра, первого зама градоначальника по экономическим вопросам, был председателем комитетов по управлению Индустриальным и Железнодорожным районами;

- Виктор Ротарь - экономист по образованию, работал системным администратором, но сейчас временно без официального источника доходов;

- Абдухамид Саидов - бизнесмен, основной вид деятельности - оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;

- Михаил Сидоров - помощник сенатора от Хабаровского края Сергея Безденежных, ранее служил в правоохранительных органах;

- Николай Сингур - пенсионер, имеет образование преподавателя по физкультуре и спорту;

- Вениамин Стельмах - работник банка, окончил два университета с отличием, ранее был аналитиком, начальником отдела финансово-экономического департамента в одном из банков;

- Александр Чупров - работает в хабаровском отделении КПРФ, ранее занимал пост главы ветеринарного управления администрации Комсомольска и работал на разных должностях в сфере ветеринарии.

Подробнее познакомиться с каждым из кандидатов в мэры Хабаровска 2023 можно в нашем материале по ссылке.

ВЫБОРЫ МЭРА ХАБАРОВСКА 2023: ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГРАФИК РАБОТЫ

Всего во время выборов мэра Хабаровска 9 и 10 сентября будут работать 223 избирательных участка. Для удобства они сгруппированы по районам города:

- Железнодорожный район;

- Индустриальный район;

- Кировский район;

- Краснофлотский район;

- Центральный район.

Все избирательные участки во время выборов мэра Хабаровска будут работать по единому графику: с 8:00 до 20:00 9 и 10 сентября.

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В ХАБАРОВСКЕ: КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ОНЛАЙН

Выборы мэра Хабаровска в 2023 году пройдут только в очном формате. Онлайн-голосования не будет. Принять участие в выборах можно по адресу прописки или месту жительства. Во втором случае нужно было до 6 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о прикреплении к другому участку либо подать заявку через «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».

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