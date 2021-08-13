Обнаружен потерпевший крушение вертолет на Камчатке 12 августа 2021 года

Вертолет рухнул около 9:30 часов утра по местному времени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты нашли Ми-8, который 12 августа рухнул в Южно-Камчатском заказнике. Напомним, что воздушное судно с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту упало в Курильское озеро, по предварительным данным, во время захода на посадку. В этот момент в том месте стоял туман.

Вертолет рухнул около 9:30 часов утра по местному времени, удар, предположительно, лопастей об воду услышали егеря. Инспекторы на катерах отправились на поиски и увидели тонущий Ми-8, вокруг которого молили о помощи выжившие пассажиры. Спасти удалось восемь человек, двое из них получили серьезные травмы и находятся в реанимации.

Еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Специалисты говорят о том, что шансов на спасение нет - температура воды в озере едва достигает +6 градусов. Сам вертолет затонул, но его удалось найти на глубине в 110-111 метров с помощью глубоководных аппаратов Тихоокеанского флота.

- Ми-8 находится на расстоянии порядка полукилометра от берега. У него отломан хвост, остальной корпус цел, - сообщил Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Поисковая операция продолжается, на месте работают спасатели. Специалисты решают вопрос о поднятии вертолета. Разлива нефтепродуктов не обнаружено. Туристические поездки на Курильское озеро приостановлены.

Семьям пропавших без вести туристов выплатят по 2,025 миллиона рублей. Также погиб один член экипажа, его родственники получат два миллиона рублей. Пострадавшим пассажирам Ми-8 страховая компания выплатит по два миллиона рублей. Размер компенсации выжившим членам экипажа будет определен в зависимости от полученных травм. Также деньги выплатит авиакомпания «Витязь Аэро», которой принадлежало воздушное судно.

Капитальный ремонт упавший Ми-8 проходил в 2020 году. Свою проверку организовала транспортная прокуратура. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Воздушное судно упало в озеро, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие (подробнее)

«Никогда не стоял на месте»: жертва авиакатастрофы на Камчатке любил путешествия и восторгался красотой полуострова

За два дня до крушения Кирилл Скварников рассказывал другу про медведей, машины и полеты на вертолете (подробнее)

«Мы услышали, как лопасти вертолета ударились об воду»: инспекторы заказника первыми спасали выживших в авиакатастрофе на Камчатке

Вертолет с пассажирами на борту рухнул в озеро и пошел ко дну (подробнее)

«Выплывали с глубины девять метров»: выживший в авиакатастрофе на Камчатке рассказал о спасении

Виктор Стрелкин весь полет спал и проснулся лишь тогда, когда вода хлынула в салон (подробнее)

Определен размер выплат семьям погибших при крушении вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Также страховые выплаты получат пострадавшие в авиакатастрофе (подробнее)

Фото с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года появилось в сети

Воздушное судно упало в озеро и находится на глубине более 100 метров (подробнее)

«Выжившим повезло необычайно» - лучший вертолетчик-спасатель России об авиакатастрофе на Камчатке

Ми-8 с пассажирами на борту упал в озеро, спаслась ровно половина (подробнее)

Восемь человек спасено после крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Всего на борту воздушного судна находились 16 пассажиров (подробнее)

Появились кадры доставки пострадавших при крушении вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

Воздушное судно упало в озеро, выжила половина находящихся на борту людей (подробнее)