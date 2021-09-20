Михаил Дегтярев подвел итоги выборов-2021 в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 20 сентября, результаты выборов в Хабаровском крае стали известны окончательно. Об этом в полдень сообщил журналистам Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

- Выборы состоялись, явка на выборах губернатора составила более 44%. Для сравнения: в 2013 году – 33%, в 2018 – 36%. Это говорит о высоком доверии людей к институту выборов, а самое главное – о легитимности прошедших выборов. Я хочу поблагодарить всех избирателей, которые поддержали мою кандидатуру. Хочу работать для всех людей, даже для тех, кто пока сомневается, кто не дошел до избирательных участков. Итоги выборов говорят о доверии президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Потому что я являюсь его назначенцем, прибыл в край на работу по его поручению. Это большой кредит доверия мне лично и моей команде. Мы многое уже сделали, но еще больше запланировали. Поэтому работа не останавливается. У нас сейчас три главные задачи. Первая: завершить начатые проекты. Это и благоустройство, и строительство социально значимых объектов, и последние километры дорог. Вторая: подготовка к отопительному сезону, завершение северного завоза. И третья: работа над бюджетом на 2022 год. Я хочу, чтобы все жители края гордились своим регионом, чтобы мы вместе сделали край процветающим, лидером по экономическому росту в ДФО, чтобы в Хабаровском крае хотелось жить, работать и отдыхать, растить детей. Мы все для этого сделаем, - сказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, глава региона назвал других победителей выборов. В Государственную думу прошли Борис Гладких и Павел Симигин (оба – партия «Единая Россия»). Сенатором от Хабаровского края стал Андрей Базилевский, отвечавший за внутреннюю политику в правительстве Дегтярева, в краевую думу избрана Светлана Изотова (КПРФ). Были выбраны также главы трех районов. В Бикинском главой стал Александр Демидов. В Комсомольском остался действующий глава Александр Коломыцев. В районе Полины Осипенко - Сергей Кузьмин. Михаил Дегтярев подчеркнул, что этих кандидатов он поддерживал лично.

Появился и еще один депутат в городской думе Хабаровска. Он из партии КПРФ и зовут его Денис Евсеенко.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Определен победитель на выборах губернатора Хабаровского края 2021

Обработано почти 100 процентов протоколов (подробнее)

Фейки про нарушения и рывок явки: как проходили выборы губернатора и депутатов Госдумы 2021 в Хабаровском крае

Регион не попал в список злостных нарушителей (подробнее)

Экзитпол: определен лидер на выборах губернатора Хабаровского края 2021

Разрыв между первым и вторым местом, по предварительным подсчетам, - больше 37 процентов (подробнее)

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 18:00

Все избирательные участки в регионе завершили работу, озвучены предварительные данные (подробнее)

Выборы 2021 в Хабаровском крае: за кого голосовать, как найти участок

Жители региона на выборах 2021 определятся с губернатором и депутатами в Госдуму (подробнее)

Наблюдатели рассказали о первых нарушениях в ходе выборов 2021 в Хабаровском крае

В первый день голосования выявлено несколько подозрительных случаев (подробнее)

На выборах 2021 в Хабаровском крае смогут проголосовать люди без регистрации

Об этом заявил председатель крайизбиркома Денис Кузьменко (подробнее)

Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 20:00

Председатель крайизбиркома Денис Кузьменко заявил об электоральном рывке (подробнее)

Избирательный процесс в Хабаровском крае пытались дестабилизировать - Галина Кононенко

Координатор центра общественного наблюдения на выборах отчитываясь в конце второго дня голосования о деятельности мобильных групп, сделала громкое заявление (подробнее)