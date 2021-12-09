У экс-смотрящего за Хабаровском Юрия Масленникова прошли обыски

По словам собеседника, обыски у предполагаемого авторитета связаны со смертью Дмитрия Ишаева. Фото: Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск» Фото: Социальные сети

В доме криминального авторитета Юрия Масленникова, известного как Краб, 8 декабря прошли обыски. Бывший смотрящий за Хабаровском сейчас обосновался в Крыму. В дом Масленникова наведались силовики.

В сеть попали фото и видео со следственных действий в крымском коттедже Краба. Их подлинность подтвердил «КП» источник в правоохранительных органах. На кадрах Масленников встречает сотрудников в масках, представляется и говорит, что у него гости. Нехотя экс-смотрящий пускает силовиков в дом.

По предварительным данным, у Юрия Масленникова нашли пистолет «Наган» и патроны. Также, по неподтвержденной информации, оперативники изъяли записную книжку с «телефонными номерами важных людей».

По предварительным данным, у Юрия Масленникова нашли пистолет «Наган» и патроны. Фото: Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск» Фото: Социальные сети

По словам собеседника, обыски у авторитета «проходили в рамках уголовного дела, возбужденного не в Крыму, по которому Краб проходит в качестве свидетеля». Конкретизировать информацию источник не смог, но уточнил, что Масленников не задержан. По некоторым данным, это связно со смертью Дмитрия Ишаева, сына экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Напомним, что 49-летний мужчина скончался 4 декабря в номере фешенебельной гостиницы в Хабаровске. По словам источника, в прошлом между ними возникали локальные конфликты.

- Они не вели совместные дела, во всяком случае в прошлом, но между ними был накал. Представьте: встретились два видных человека в крае, в руках которых сосредоточено много власти и денег, - добавил собеседник.

Попавшие в сеть протоколы с места осмотра происшествия (имеются в распоряжении «КП»-Хабаровск»», их подлинность подтвердили в правоохранительных органах) говорят о том, что Ишаев-средний накануне смерти выпивал и проводил время в компании «неустановленных женщин». Также в номере нашли смесь кокаина и мефедрона. Предварительная причина смерти - ишемическая болезнь сердца.

«КП» следит за развитием событий.

Экс-смотрящий нехотя пустил силовиков в дом. Фото: Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск» Фото: Социальные сети

СПРАВКА «КП»

Юрий Масленников - учитель физкультуры - в 2001 году стал смотрящим за Хабаровском благодаря лидеру ОПС «Общак» Евгению Васину, известному как Джем. Впоследствии Краба низложили «воры в законе». От сообщества откололась группировка его последователей, их стали называть «крабовские». Авторитет был ключевым свидетелем по делу бывших боссов из «Общака». В 2009 году Краба задержали по подозрению в организации убийства.

Дело несколько раз возвращалось на дополнительное расследование. В 2011 году Юрия Масленникова освободили из СИЗО под залог в 3 миллиона рублей. Приговор Крабу так и не огласили.

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