Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжит борьбу за Кубок России 10 октября в Ульяновске. Фото с сайта ФХМР

Федерация хоккея с мячом России обнародовала календарь «Финала четырех» - расписание полуфинальных и финальной игр на Кубке России сезона 2020-2021 годов. Проходить матчи будут в Ульяновске, там же сражались за выход в финал команды группы «Запад».

Также на проведение кубковых игр претендовал новый, сданный буквально накануне розыгрыша, иркутский ледовый дворец «Байкал» и даже дальневосточная арена «Ерофей».

Предпочтение Ульяновску было отдано прежде всего из-за удобной, по мнению руководства федерации, логистики. Западным командам добираться в Сибирь или на Дальний Восток было бы не очень комфортно.

В «финал четырех» Кубка России пробились по два победителя группы «Запад» - это московское «Динамо» и ульяновская «Волга», и два победителя группы «Восток» - хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей».

Расписание игр:

9 октября (пятница):

18:30 полуфинал 1 «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)

10 октября (суббота):

13:00 полуфинал 2 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Волга» (Ульяновск)

11 октября (воскресенье):

14:00 Финал

(Время начала матчей ульяновское (+1 к московскому)

Напомним, что сейчас обладателем Кубка России является московское «Динамо». «Бело-голубые» завоевали почетный трофей в жестком противостоянии с хабаровским «СКА-Нефтяником». В то же время «красно-черные» владеют Суперкубком страны.

Сейчас хабаровский «СКА-Нефтяник» после всех перестановок в руководящем звене как клуба, так и команды готовится к играм на льду родной арены «Ерофей» под руководством нового главного тренера Ильяса Хандаева, сменившего на этом посту Михаила Свешникова, который в свою очередь пришел на место знаменитого Михаила Юрьева.

У клуба также новый директор - Семен Экшенгер и президент - Александр Никитин. После победного (армейцы заняли первое место в группе «Восток») возвращения из Иркутска хабаровские хоккеисты успешно сдали тесты на коронавирус. Больных в команде, административном и тренерском штабах нет.

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