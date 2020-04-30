Мемориал погибшим детям Холдоми установят в Комсомольске-на-Амуре

Больше полугода прошло со дня трагедии в детском лагере на «Холдоми». Следствие по делу все еще продолжается, виновные окончательно не названы. Жертвами пожара, уничтожившего палатки в детском лагере, стали четверо детей: Софья Валова, Вероника Стрыгина и Алексей Мартыненко из Комсомольска-на-Амуре и Елизавета Безрукова из Амурска. В память об этих детях решено установить мемориалы.

Сейчас такое решение принято в Комсомольске, на городском кладбище которого нашли последний приют трое из четверых погибших детей. Именно там будут установлены памятные мемориалы. Сотрудники местной администрации уже встречались с родителями, обсудили внешний вид памятников и выслушали пожелания родных к оформлению. Пока эскиза нет - определились только с примерным внешним видом.

- На общей надгробной плите-основании будут размещены три надгробных камня в виде сердец и подписаны имена погибших детей. Сейчас ведется подготовка технического задания на памятники, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Деньги на возведение мемориала выделят из бюджета Хабаровского края. Точной суммы пока нет - сначала предстоит выполнить техническое задание, рассчитать смету, после этого определятся с финансами и будут искать исполнителя работ.

По некоторой информации, аналогичный памятник Елизавете может появиться и в Амурске, но в администрации города пока не смогли ответить точно.

Напомним, пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел 23 июля 2019 года, в огне погибли четверо детей, 12 человек - дети и взрослые - пострадали, надышались дымом и получили ожоги различной степени тяжести. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, из 26-ти палаток сгорели 20.

По делу были задержаны трое фигурантов. В марте суд отпустил под домашний арест владельца горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталия Бурлакова - на территории турбазы и располагался палаточный лагерь. В СИЗО остался директор лагеря Максим Кузнецов - ему срок ареста продлили до 22 июня. Третий фигурант дела, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев сначала тоже находился под стражей, но в январе его отпустили под подписку о невыезде. Официально причины трагедии до сих пор не названы.