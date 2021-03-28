Итоги недели с «КП-Хабаровск»: новый председатель гордумы, команда КВН «Пал Палыч» в Высшей лиге и пожары в крае

Итоги недели подводит "КП-Хабаровск" Фото: Иван МАКЕЕВ

Итоги прошедшей недели - в обзоре "Комсомольской правды - Хабаровск".

История завершена?

Неоднозначные настроения в городской думе витали ещё с середины лета 2020 года. В итоге, 23 марта на 36 заседании городской думы Хабаровска депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя думы Михаила Сидорова. Такое решение, по мнению политолога Илдуса Ярулина, было принято в связи с подготовкой к сентябрьским выборам губернатора Хабаровского края. Новым председателем гордумы был избран Владимир Матвеев.

Но на этом история не закончилась. Едва Михаил Сидоров был снят с поста, как его данные исчезли с сайта городской думы Хабаровска. Об этом он написал в публикации на своей страничке в Instagram.

- Мои контактные данные не просто отсутствуют, они удалены, в том числе мой личный номер телефона. Также сняты часы приема. Сразу скажу, что со мной этот вопрос не только не согласовывался, меня даже не уведомили об этом, - написал Михаил Сидоров.

Так же поступили с данными депутатов Натальи Жиряковой и Дениса Куратова, что противоречит ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Такое поведение Михаил Сидоров оценил, как «создание препятствий для общения с избирателями». Все свои контактные данные депутат закрепил в шапке своего профиля, чтобы горожане смогли обращаться к нему напрямую.

Отличные новости!

Хабаровчане вновь выйдут на сцену Высшей лиги КВН. По итогам фестиваля «КиВиН – 2021» сборная Хабаровского края «Пал Палыч» была приглашена в Высшую лигу нового сезона. Такого не было с 2012 года. Тогда на Первый канал смогла прорваться команда «Ботанический сад». Уже 2 апреля кавээнщики вылетают в Москву на съёмки 1/8 финала Высшей лиги.

Кроме того, в результате поездки на «КиВиН-2021» две команды прошли в Премьер лигу КВН – «Сборная Благовещенска» и «Сборная Магадана». А хабаровская команда «Женская сборная ТОГУ» получила билет в Первую лигу.

Горячая неделя

Пожар в квартире по адресу Советская, 11, начался вечером 26 марта. На тушение деревянной конструкции выехало семь единиц техники и 28 пожарных. Ранее сообщалось, что есть пострадавшие. Однако, информация не подтвердилась.

Кроме того, в Хабаровском крае участились случаи возгораний и пожаров сухой растительности. В середине недели активность возросла в Комсомольске-на-Амуре и Амурске. А уже в пятницу пожар произошёл вблизи Хабаровска. На острове Кабельный, доступ к которому по земле невозможен, загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

В то же время в поселке Победа открыли новую пожарную часть. В ведении части поселок Победа и село Пасека.

Все и сразу

В Комсомольске-на-Амуре вновь пропала молодая женщина. В начале марта в Городе Юности сначала пропала, а затем была найдена повешенной мать двоих детей Татьяна Маркова. А 19 марта вышла из дома и не вернулась 23-летняя Анастасия Васильева. За девять дней поиски не увенчались успехом. В последний раз женщину видели в пуховике болотного цвета, серой шапке. Черных лосинах с белыми лампасами. На ногах - черные сапоги. Если вам известно ее местонахождение, просьба незамедлительно позвонить по телефонам: 8 924 319 43 51 или 02.

Хабаровск заменят Екатеринбургом на пятитысячной купюре. Об этом в начале недели сообщил Центробанк. Так, кроме пятитысячной изменится дизайн купюр номиналом в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. Теперь хабаровчанам не получится хвастаться изображением родного города на самой любимой купюре россиян.