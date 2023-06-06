Жители Дальнего Востока спешат собрать вкусные и полезные дары природы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Хабаровского края знают наверняка: в лесу можно найти целую кладезь витаминов. Находятся они буквально под ногами, протяни руку и собери. Дары тайги в регионе можно встретить на каждом шагу, достаточно уехать на несколько километров от города. Этим и пользуются местные: выходят на выходных собирать дикоросы, а затем готовить из них полезные и вкусные блюда. «КП» - Хабаровск» рассказывает, какие уникальные растения можно собрать в тайге Хабаровского края.

Сбор ягод и грибов - отличное занятие для всей семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Черемша

Традиционно сезон сбора дикоросов открывает эта зелень с ярким вкусом. Начиная с конца весны, медвежьим луком застлана вся тайга. Найти ее просто: листья очень похожи на ландыш, а пахнут точь-в-точь как чеснок. Главное, не перепутать полезное растение с ядовитым двойником чемерицей. Листья черемши содержат витамины А, Е, В1 и В2. Их едят в салатах, пирогах, супах, маринуют и солят. А вот сушить не рекомендуется: так растение теряет всю пользу и микроэлементы.

Черемша Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Папоротник

В тайге растут десятки видов папоротника, но в пищу употребляют именно орляк. Найти его легко: верхушка сворачивается в колечки. В молодых побегах содержится бета-каротин и множество витаминов. Свежим папоротник не едят, можно отравиться. Побеги нужно вымочить семь-восемь часов в соленой воде, а затем сварить, замариновать или пожарить. Также растение можно сушить, морозить и засаливать.

В лесах растут десятки видов папоротника Фото: Иван ВИСЛОВ

Элеутерококк

Чертов куст. Так кличут это растение из-за специфической формы. Черные ягоды растут гроздьями на тонком стволе. Плоды в пищу не используют, целебными свойствами обладают именно листья и корни. Из элеутерококка делают настойки или готовят чай, заваривая корешки кипятком. Растение невероятно тонизирует организм, обладает заживляющим и противовоспалительным эффектом, помогает повысить выносливость и давление, снять усталость и слабость.

Иван-чай

Считается, что это растение на Дальнем Востоке можно встретить только на Камчатке и в Приморье. Как бы ни так, в тайге Хабаровского края иван-чай растет повсеместно. Название не случайно: листья и цветы собирают и сушат, а затем заваривают. Такой настой помогает бороться с простудой, воспалениями, а также успокаивает. Пить иван-чай в больших количествах не рекомендуется, одной-двух кружек вполне достаточно. Искать его стоит во влажной местности подальше от деревьев и кустарников.

Грибы растут не только в глухой чаще, но и в черте городов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Боярышник даурский

Это растение пользуется невероятной популярностью в Китае, но и у нас его собирают и заготавливают. Боярышник полезен для сердца и сосудов, а также женского здоровья. У ягод специфический вкус, поэтому в сыром виде их почти не едят. Из боярышника делают варенье, мармелад, пастилу и различные настои.

Лимонник китайский

Ароматное растение способно внести кислинку в любое блюдо. Название говорит само за себя: опознать ягоды можно по тонкому запаху лимона. В пищу используют не только плоды, но и листья, и даже косточки. Их заваривают и делают чай. Лимонник нормализует давление, повышает иммунитет и улучшает зрение. Ягоды в чистом виде немного горчат, поэтому обычно их перетирают с сахаром или готовят варенье.

В лесу можно найти разные ягоды, главное уметь отличать их от ядовитых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жимолость

В тайге растет несколько видов этой ягоды, но в Хабаровском крае обычно встречается именно голубая жимолость. При сборе стоит обратить внимание на форму плодов, чтобы не перепутать ее со своим ядовитым собратом «волчьей ягодой». Жимолость богата микроэлементами, она помогает при болезнях пищеварительной системы, улучшает зрение и состояние кожи. Обычно жимолость перетирают с сахаром, варят джемы или используют в выпечке или смузи. Также из ягоды можно приготовить соус к мясу.

Крыжовник амурский

Актинидия или амурский крыжовник растет в глубине тайги. Узнать ягоду можно по листьям розового и фиолетового цветов. В народе ягоду прозвали «кишмишем». Как и сорта винограда, у нее сочные и очень сладкие плоды. В них большое содержание витамина С, что помогает бороться с простудными заболеваниями. Также актинидия положительно влияет на работу желудка и кишечника, укрепляет иммунитет. Дальневосточный крыжовник едят в чистом виде, готовят из него варенье, компоты и морсы и даже вино. Также его можно сушить и добавлять в выпечку.

Кроме сбора трав можно насладиться природными пейзажами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Барбарис амурский

Кустарник найти труда не составит. Он невероятно красив и очень колюч. В плодах содержится невероятное количество витамина С, лимонной и яблочной кислоты других элементов. Эта ягода универсальна. Ее можно засушить и добавлять в мясные блюда и плов, замариновать и добавлять в салаты или приготовить варенье или компот. Даже листья пригодятся: их можно добавить в суп для придания кислинки или завернуть в них начинку и потушить на сковороде.

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Чага

В дальневосточной тайге можно встретить как обычные подосиновики и опята, так и совершенно уникальное растение. Чага – целебный гриб, растущий на стволах деревьев. Этот гриб не готовят традиционными способами. Зато из него делают отвары или сушат в духовке. Применение чаги помогает организму выводить токсины, используются при лечении ожирения, а также положительно влияют на сосуды и сердце.

Кроме чаги в тайге множество других съедобных грибов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

Дикоросы пользуются популярностью не только на столах хозяек, но и в ресторанах и кафе. Дальневосточные повара знают: если взять таежное растение, любое блюдо заиграет по-новому. Грибы и растения можно использовать для сытного обеда или перекуса. Например, приготовить пирог из грибов и папоротника. Своим авторским рецептом поделилась шеф-повар и соучредитель «Brugge Pub» Ирина Руденко.

Ингредиенты Фото: Александр Хардин

Ингредиенты

Для теста:

- Мука – 300 граммов

- Растительное масло – 2 столовые ложки

- Дрожжи – 6 граммов

- Вода – 150 миллилитров

- Сахар и соль – по щепотке

Для начинки:

- Соленый папоротник – 500 граммов

- Лук – 1,5 штук

- Грибы (подойдут маслята, опята, подосиновики, белый гриб, шампиньоны или вешенки) – 200 граммов

- Сливочное масло – 50 граммов

- Растительное масло – 4 столовые ложки

- Свежая зелень (укроп, лук, петрушка) – 20 граммов

- Устричный соус – 2 столовые ложки

- Соевый соус – 2 столовые ложки

- Крахмал – 15 граммов

- Вода – 150 миллилитров

- Соль, перец, сахар – по вкусу

Пирог с папоротником и грибами Фото: Александр Хардин

Рецепт:

250 граммов муки просеять, соединить с дрожжами, сахаром и солью, а затем влить воду. Тесто вымесить руками около двух минут. Добавить масло и вымесить еще две минуты. Накрыть тесто влажным полотенцем и оставить отдыхать минут на 40. После этого добавить оставшуюся муку и еще столовую ложку масла, обмять тесто и оставить еще на полчаса.

Вымочить папоротник в воде четыре-пять раз, меняя воду. Лук и грибы порезать уком, а папоротник мелко покрошить поперек стебля. Обжарить все на сковородке в сливочном и растительном масле. Крахмал развести с водой, влить туда же соусы, специи и зелень. Полученную массу влить на сковородку к начинке и потушить пять минут.

- Для этого пирога лучше использовать именно соленый папоротник, так как свежий нужно предварительно варить, чтобы убрать горечь, а соленый варить не надо. Чтобы при выпекании тесто не просело, можно накрыть его пергаментом, смазанным растительным маслом, и присыпать свежей фасолью, - поделилась советами Ирина Руденко.

Пока начинка остужается, форму для выпечки нужно смазать маслом и присыпать мукой. Тесто раскатать скалкой и примять по форме. Заготовку запечь в духовке на 180 градусах до золотистой корочки. После этого внутрь необходимо положить начинку и отправить запекаться еще на полчаса. Пирог нужно остудить, чтобы начинка не расползлась, а затем подавать к столу.

Пирог с папоротником и грибами Фото: Александр Хардин

СБОР ЯГОД И ГРИБОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2023 ГОДУ: ШТРАФЫ, ПРАВИЛА, ЗАПРЕТЫ, НАКАЗАНИЕ

Обычным людям собирать дикоросы для собственного пользования не запрещается. Это касается всех видов плодов, ягод и грибов. Исключений всего два: ни в коем случае нельзя срывать краснокнижные растения, а также дикоросы, признающиеся наркотическими средствами.

- В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса России, граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, но только для собственных нужд, - рассказали «КП» - Хабаровск» в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.

Для лесных прогулок следует выбирать подходящую одежду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Находясь в лесу, люди должны соблюдать правила пожарной безопасности. Костры в тайге жечь запрещено. При сборе растений, грибов и ягод, нельзя вредить экосистеме, мусорить или рубить деревья. Стоит помнить, что тайга – дом для многих видов животных, насекомых и птиц. Собирать ягоды нужно только в том количестве, сколько необходимо для семьи, не больше. Тогда и человек будет сыт, и зверям останутся запасы на целый год.

Также стоит заранее задумать о своей безопасности. Тайга – место хоть и красивое, но очень опасное. Маршрут похода за грибами и ягодами стоит продумать заранее, оповестить родственников, куда лежит дорога. С собой необходимо взять фонарик, спутниковый телефон и подходящую одежду. У нее должна быть плотная ткань, ведь в лесу живет множество кровососущих насекомых. Также заранее стоит купить спрей от комаров и клещей и взять с собой перекус и достаточное количество воды.

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