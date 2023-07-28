Шантаж ценою в две жизни: что сейчас с подростками, которые скинули беременную подругу с моста на Колыме

Двое близких людей заманили девушку на мост, а затем сбросили в ледяную реку в надежде на скорую смерть Фото: СУ СКР по Магаданской области

Виктории Рябинкиной едва исполнилось 18 лет, когда в ее жизни произошло сразу несколько крупных потрясений: неожиданная беременность, предательство лучшей подруги и даже попытка убийства. Двое близких людей заманили девушку на мост, а затем сбросили в ледяную реку в надежде на скорую смерть. Вопреки всему она выжила и поделилась жуткими и одновременно нелепейшими подробностями того рокового дня.

Виктория росла без мамы. Ее вместе с сестрой изъяли из семьи в пять лет. Мама девочек не смогла справиться с воспитанием, приводила домой мужчин, напивалась до беспамятства. Соседи видели, как буйные ухажеры разносят квартиру и пугают малышек, поэтому вызвали органы опеки. Больше мать дети не видели. Их определили в детдом, где Вика познакомилась с Иваном. Это имя еще появится в истории в самый важный момент.

Окончив девятый класс, девушка поступила в колледж на парикмахера, жила в общаге, а в 18 лет решила съехать в квартиру. Одной ей было нелегко, хотелось общения, в гости стала захаживать давняя подруга со школы. Все чаще и чаще 16-летняя Арина К. оставалась на ночевку, а затем предложила съехаться. В тот же месяц Вику ошарашила новость - положительный тест на беременность. Отец ребенка не обрадовался и открестился от обоих, но девушка все равно решила рожать.

Арина начала встречаться с Иваном якобы по заданию анонима. Фото предоставлено «КП»

Теперь мы в одной лодке

21 мая Вике поступил звонок. На другом конце был никто иной, как Иван (тот самый из детдома). 17-летний парень умолял пустить его на ночь. В общежитие опоздал, идти некуда. После этой ночевки все и закрутилось, а Вика до сих пор жалеет о том, что открыла дверь. Придя в гости, Иван рассказал девушкам жуткую историю о своей беде. Парень влип: купил через интернет наркотики для знакомого, а товар не пришел. Заказчик потерял деньги и стал угрожать Ивану убийством. Остановить шантажиста могло лишь одно: выполнение заданий, которые аноним высылает на телефон. Парень сказал, что теперь и его подруги замешаны и должны участвовать с ним в игре на выживание.

Иван был вместе с Викой в детском доме. Фото предоставлено «КП»

- Ваня и Арина начали встречаться. Сказали, что это задание от того человека. Потом шантажист заявил, что парень должен жить с нами. Ване и Арине говорили снять интимное видео, а мне нужно было выходить погулять, сидеть по несколько часов в ванной, ночевать на полу, ходить в магазин за продуктами, уезжать к сестре в гости, - рассказала Виктория.

До сих пор остается загадкой то, как Вика безоговорочно поверила в анонимного злодея и слепо доверилась друзьям. Разумеется, рассказ Ивана от и до был выдумкой. Но для чего? Цели оказались прозрачны. Парень сговорился с Ариной, которая давно была его девушкой. Вместе они рассчитывали избавиться от третьего лишнего: убить Вику, а затем отобрать ее жилье и деньги. Но сделать это самым странным способом: придумать извращенный квест.

Одним из заданий для Вики было отдать свой телефон, что девушка и сделала. Два месяца была без связи, общаться с кем-то ей было запрещено. Так приказали страшные «шантажисты». Старшая сестра Кристина знала об этой истории, но совсем немного, Вика боялась посвящать ее в детали. В полицию идти также было запрещено.

- Я думала - а вдруг ему правда угрожают, боялась за друзей. Ваня и Арина постоянно давили, что случится страшное, если не выполнять задания.

Несмотря на наивность, Вика постепенно стала догадываться, что задания - фальшивка. Позвала соседку в торговый центр поговорить. Упреки и разоблачения переросли в ссору. Несмотря на это, Арине каким-то образом удалось уговорить девушку выполнить последнее задание.

Конец игры

Финал квеста был таким же нелепым, как и предыдущие приказы. Вике сказали, что Ваня покружит ее на руках на мосту, а Арина снимет все на видео и отправит шантажисту. Как расскажет Вика, она сразу заподозрила неладное, но согласилась, чтобы поскорее отделаться от всего.

Ночью 9 июля троица была в указанном месте, на мосту через реку Ола. Компания приступила к необъяснимо глупому заданию. Виктория позволила Ивану обхватить себя. Парень поднял девушку, сделал два оборота и… выкинул с моста. По задумке, Вику должно было вынести в Охотское море, куда и впадает река. А погибнуть она могла от удара об воду или позднее от быстрого течения.

- Я поняла, что упала, когда уже была в воде. Легла на спину, и меня начало уносить. Плыла, захлебывалась, пыталась орать, чтобы меня спасли.

Крики услышал 34-летний Имам Аталай. Он приехал в Россию из Турции, но уже давно имеет гражданство. В Магадане строит аэропорт в составе бригады. В ту ночь мужчина рыбачил с коллегами на берегу Олы неподалеку от того моста. Когда увидел тонущую девушку, бросился в реку и вынес Викторию на берег.

Имам Аталай без раздумий прыгнул в ледяную реку и спас девушку Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы развели костер, дали ей сухие вещи. Начали спрашивать - почему она была в реке. Девушка рассказала, что случилось. Тогда я вызвал скорую и полицию. Пока ждали, разговаривали с ней, чтобы она находилась в сознании. Она плакала и говорила, что ей холодно, - рассказал Имам Аталай.

В ту же ночь жертва давала показания. Ивана и Арину задержали. Парочка признала вину и подтвердила, что никакого шантажиста не было. С ребенком Вики все в порядке, она на третьем месяце, ему ничто не угрожает. Сама девушка отделалась синяками.

На подростков завели уголовное дело за покушение на убийство. Ход расследования взял под контроль глава СКР Александр Быстрыкин.

- Парень находится в СИЗО, девушка - под домашним арестом. Так как подозреваемые несовершеннолетние, согласно уголовно-процессуальному кодексу им назначена психолого-психиатрическая экспертиза, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Учитывая, что задержанные несовершеннолетние, им может грозить до 7,5 года лишения свободы.

Прочитать полную историю произошедшего на Колыме можно по ссылке

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