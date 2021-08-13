На дне озера найдено тело туристки, погибшей при крушении вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

На борту находилось 16 человек.Фото: Кроноцкий заповедник

На Камчатке продолжается поисковая операция на месте крушения вертолета. Напомним, что 12 августа Ми-8 упал в Курильское озеро (Южно-Камчатский заказник). На борту находилось 16 человек.

Вертолет упал в воду около 9:30 часов утра по камчатскому времени. По предварительным данным, Ми-8 рухнул во время захода на посадку в тумане. Воздушное судно моментально пошло ко дну, сейчас оно находится на глубине 110 метров и на удалении от берега порядка 500 метров. У него сломан хвост, корпус цел.

Восемь человек смогли выбраться из тонущего вертолета, двое из них находятся в реанимации с тяжелыми травмами. Все пострадавшие эвакуированы в Петропавловск-Камчатский. Без вести пропавшими числились восемь человек, шансов на спасение у них, по словам специалистов, нет - слишком большая глубина и низкая температура воды (+6 градусов).

- Обнаружено тело одной из пассажирок. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды, - рассказали «КП» в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Свою проверку организовала транспортная прокуратура. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Следователи допрашивают потерпевших и сотрудников ООО АК «Витязь Аэро», осуществлявших помощь в навигации полета вертолета. Допрошен директор ООО «Турист», который организовал туристическую экскурсию.

- Стало известно о проведении в тот же период еще одного полета, выполняемого другим вертолетом. Его пилоты не стали осуществлять посадку и вернулись на место вылета. В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего, - добавили в ведомстве.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь Аэро». Пострадавшие и семьи погибших получат денежные компенсации. Капитальный ремонт упавший Ми-8 проходил в 2020 году.

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