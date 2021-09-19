«Выборы в Хабаровском крае были конкурентные» - Михаил Дегтярев

Жители региона избирали депутатов в Госдуму и губернатора Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровском крае завершились выборы 2021. Жители региона избирали депутатов в Госдуму и губернатора. Глава края Михаил Дегтярев отметил, что активность людей была высокая, а выборы - конкурентные.

ИНТЕРЕС И ПРОЗРАЧНОСТЬ

- Выборы в Хабаровском крае завершились. Явка высокая, впервые за шесть лет проголосовало 42 процента жителей региона. Это говорит о высокой активности людей. Все, кто хотели высказаться, пришли и проголосовали. Выборы были конкурентные, - сказал на брифинге врио губернатора Хабаровского края.

Он подчеркнул, что само голосование в Хабаровском крае прошли без серьезных нарушений. На всех избирательных участках были представлены общественные наблюдатели и наблюдатели от партий, что «говорит о высоком интересе и прозрачности прошедших выборов».

В третий день выборов 2021 в Хабаровском крае случилась трагедия. В селе Ктузовка в районе имени Лазо на участке скончалась наблюдательница. По предварительным данным, у женщины случился сердечный приступ. Семье наблюдательницы врио губернатора региона выразил соболезнования.

40 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

Михаил Дегтярев на выборах губернатора Хабаровского края 2021 выдвинут в качестве кандидата от ЛДПР. Он сообщил, что с момента его назначения в регион, успел проехать 40 тысяч километров, побывать во всех районах края и провести сотни встреч.

- На них люди, обращаясь ко мне, сформировали народную программу, с которой я шел на выборы. Мы ее начали реализовывать, некоторые пункты вы знаете - это снижение транспортного налога, снижение тарифов на тепло, серьезное увеличение финансирование и качества работ в дорожном строительстве, запуск флагманских проектов таких как «Дом дальневосточника», развитие Большого Уссурийского острова, БАМ, Транссиб и так далее, - добавил глава региона.

Отметим, что в губернаторской гонке участвуют Марина Ким («Справедливая Россия - За правду»), Владимир Парфенов («Партия пенсионеров») и Бабек Мамедов («Родина»). По данным экзитпола ФОМ, лидирует Михаил Дегтярев.Об этом говорят и предварительные подсчеты протоколов.

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