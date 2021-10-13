Названа предварительная сумма ущерба после крушения самолета Ан-26 в заповеднике под Хабаровском

Площадь поврежденной территории составила 0,4 гектара Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Специалисты подсчитали ущерб, который нанесла авиакатастрофа Большехехцирскому заповеднику. Напомним, что 22 сентября самолет Ан-26 отправился проверять и настраивать локаторы. Спустя несколько часов воздушное судно с шестью членами экипажа исчезло с радаров, а экипаж замолчал.

КАТАСТРОФА

Самолет Ан-26 с эталонными характеристиками должен был проверить и настроить наземное радиолокационное оборудование местного аэропорта, которое помогает заходить воздушным судам на посадку. В свой первый рейс борт RA-26673 отправился в 9:30, вернулся в 13:46. Во второй раз самолет взмыл в небо в 14:59, он должен был приземлиться в 19:10.

Спустя несколько часов Ан-26 был в небе над Большехехцирским заповедником. Погода здесь стояла скверная: туман, дождь, ветер до 18 метров в секунду. В 18:12 самолет пропал с радаров. Связь с экипажем была утеряна в 38 километрах от хабаровского аэропорта на высоте 600 метров. Приоритетная версия - самолет врезался в сопку.

Ущерб нанесен различным компонентам окружающей среды Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В тот же вечер начались поиски. В воздух поднялись вертолеты разных ведомств, но из-за плохой погоды авиаторы вернулись ни с чем. Всю ночь тайгу прочесывала наземная группировка спасателей, но и им не улыбнулась удача. Только медведи выходили навстречу людям.

НА ПОИСКИ

Найти самолет Ан-26 удалось 23 сентября с воздуха. Воздушное судно разбилось, обломки лежали на горе Хребтовая, высота которой достигает 900 метров. Сесть в месте ЧП вертолеты не смогли из-за высоких деревьев, добраться до остатков воздушного судна можно было только пешком.

Путь предстоял неблизкий: 13 километров по непролазной тайге в окружении диких зверей. Спасателей и следователей сопровождали вооруженные егеря. К вечеру группа добралась до обгоревших обломков, выживших найти не удалось.

По предварительным данным, ущерб заповедной территории превысил 4 миллиона рублей Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

На месте катастрофы спасатели по согласованию с Минприроды РФ вырубили деревья для оборудования вертолетной площадки. Тела погибших членов экипажа, черные ящики, личные вещи авиаторов и другие важные детали судна были вывезены. На месте установили крест в память о разбившихся членах экипажа.

УЩЕРБ

После завершения следственных действий на месте катастрофы за дело взялись экологи и ученые. Им предстояло подсчитать ущерб, причиненный заповеднику. Площадь поврежденной территории составила 0,4 гектара.

- Ущерб нанесен различным компонентам окружающей среды: лесным насаждениям и почве, объектам животного мира, таким как благородные олени, косули сибирские, кабаны, бурые и гималайские медведи, соболь и другие, а также почвенным и иным беспозвоночным животным, - сообщил Антон Фетисов, руководитель Большехехцирского заповедника.

По предварительным данным, ущерб, причиненный заповедной территории, превысил четыре миллиона рублей. Окончательный размер можно будет подсчитать только весной. Тогда во время таяния снега остатки разлитого топлива сойдут с вершины к подножью горы.

Природа должна будет самостоятельно восстановиться после катастрофы Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Расчет ущерба предоставлен в Хабаровскую транспортную прокуратуру. Как добавили «КП» в заповеднике, самолет разбился на очень мелкие фрагменты. Природа должна будет самостоятельно восстановиться после катастрофы - любая человеческая деятельность (кроме научной) на заповедной территории запрещена.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи рассматривали две версии катастрофы: ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Причем вторая была приоритетной. Однако частичная расшифровка переговоров и допросы отвечавших за роковой полет диспетчеров показали: вероятно, экипаж ошибся, запросив правый поворот вместо левого.

В причинах фатальной ошибки разбираются следователи. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Изъяты образцы топлива, переговоры, летные документы, а также проведен ряд допросов. Расследование держит на контроле прокуратура.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 год воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

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