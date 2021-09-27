Самолет разбился на мелкие кусочки, которые разбросало по хребту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Крушение самолета Ан-26 под Хабаровском обрастает новыми подробностями. Напомним, что 22 сентября воздушное судно отправилось в технический рейс. Спустя несколько часов самолет пропал с радаров, а экипаж перестал выходить на связь. На борту Ан-26 находилось шесть человек.

«КП» - Хабаровск» собрала всю информацию о крушении самолета, которая известна на данный момент.

В ПУТЬ

Самолет Ан-26 RA-26673 прибыл в Хабаровск из Читы для проверки и настройки наземного радиолокационного оборудования местного аэропорта, которое помогает заходить воздушным судам на посадку. Погода в краевой столице в этот день была безоблачная, но ветреная, что не помешало диспетчерам дать экипажу добро на взлет. В свой первый рейс борт вылетел в 9:30 по хабаровскому времени. В 13:46 самолет вернулся на дозаправку. В 14:59 Ан-26 вновь поднялся в небо. Он должен был приземлиться в 19:10…

По предварительным данным, воздушное судно на высокой скорости врезалось в сопку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Через несколько часов воздушное судно пролетало над Хехциром, где раскинулся Большехехцирский заповедник. Погода здесь отличается от хабаровской: 22 сентября на сопки опустился туман, а порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Также видимость экипажу осложнял дождь. В 18:12 самолет Ан-26 пропал с радаров, а экипаж перестал выходить на связь. На тот момент самолет находился в 38 километрах от аэропорта. В последний раз его зафиксировали на высоте 600 метров.

Очевидцы рассказали «КП», что около 18:40 слышали странный гул, непохожий на привычный звук самолета. Через несколько секунд шум прекратился. По предварительным данным, воздушное судно на высокой скорости врезалось в сопку в условиях плохой видимости. На борту находились: командир воздушного судна - Михаил Симонов, второй пилот Георгий Попов, штурман Андрей Большаков, старший штурман Юрий Дрожжин, бортмеханик Дмитрий Зайцев, а также старший бортовой оператор по облету средств РТОП (руководитель отдела авиационных работ. - прим. ред.) Сергей Твердунов.

СКРЫТЫЕ В ТАЙГЕ

Поиски пропавшего самолета Ан-26 начались в тот же день. Место пропажи воздушного судна - непролазная заповедная тайга в семи-девяти километрах от поселка Корфовский. В небо поднялись вертолеты разных ведомств, но из-за плохой погоды и темного времени суток воздушные судна вернулись ни с чем.

- Меня придавила облачность, пришлось вернуться на базу. Расстроился, конечно, всегда теплится надежда найти коллег живыми. Мы - летчики - не делим друг друга на пилотов вертолетов или самолетов, и потеря каждого специалиста - горькая утрата, - рассказал «КП» один из участников поисковой операции, пожелавший сохранить анонимность.

После нескольких неудачных попыток авиаторы разглядели в густом лесу обломки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Воздушную разведку было решено отложить до утра 23 сентября. Но наземные группировки спасателей продолжали прочесывать тайгу всю ночь пешком и на квадроциклах сквозь дождь, ветер и в окружении медведей, которые выходили навстречу. Результатов ночные поиски не принесли.

С рассветом несколько Ми-8 вновь поднялись в небо. После нескольких неудачных попыток авиаторы разглядели в густом лесу обломки пропавшего самолета Ан-26. Остатки воздушного судна нашли на склоне горы Хребтовая, высота которой достигает более 900 метров. Надежды на то, что кто-то смог выжить в катастрофе, разбились.

Ан-26 пропал с радаров в 38,7 километра от аэропорта Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ОБЛОМКАМ

Сесть в районе ЧП вертолеты не смогли из-за высоких деревьев и холмов. В путь к месту крушения самолета Ан-26 отправились две группы спасателей, следователей, сотрудников прокуратуры и Межгосударственного авиационного комитета в сопровождении вооруженных егерей. Путь предстоял неблизкий - около 13 километров по пересеченной местности и горам. Спустя пять часов первая группа была на месте. Выживших в катастрофе обнаружить не удалось. Самолет разбился на мелкие кусочки, которые разбросало по хребту.

В 18:12 самолет Ан-26 пропал с радаров. Фото: Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Осмотр обломков продолжился 24 сентября. Следователи нашли останки погибших членов экипажа, изъяли их личные вещи, зафиксировали показания приборов. Спасатели спиливали деревья, чтобы подготовить площадку для посадки вертолета. 25 сентября удалось найти бортовые самописцы, один из «черных ящиков» оказался некритично поврежден. 27 сентября следователи и спасатели завершили работу на месте ЧП.

25 сентября удалось найти бортовые самописцы. Фото Восточного МСУТ СКР

«ПЕРЕДАЛИ, ЧТО ОНИ ВРЕЗАЛИСЬ»

Несколько дней родственники и друзья членов экипажа потерпевшего крушение самолета Ан-26 ждали новостей. Жена второго пилота Георгия Попова тогда рассказала «КП», что информацию они узнают из СМИ, хотя данные им должна была передавать компания-владелица воздушного судна - ЗАО «Летные проверки и системы».

Жена второго пилота Георгия Попова тогда рассказала «КП», что информацию о ЧП они узнают из СМИ Фото: Из личного архива героя публикации

- Мы всю ночь не спим. Всем сейчас очень плохо, - рассказывала «КП» жена Георгия Анжелика Попова. - Нам не дают информацию. По телевизору передали, что они врезались в сопку. Как же при такой погоде им разрешили вылететь и выполнять полеты, зная, что они летают на низких высотах?

После новости о гибели экипажа Ан-26 губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился выделить семьям авиаторов по 1 миллиону рублей. Врачи региона взялись оказывать убитым горем родственникам психологическую помощь.

Следователи рассматривали две версии катастрофы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВЕРСИИ

Следователи рассматривали две версии катастрофы: ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Причем вторая была приоритетной. Однако частичная расшифровка переговоров и допросы отвечавших за роковой полет диспетчеров показали: вероятно, экипаж ошибся.

В причинах фатальной ошибки разбираются следователи. Фото Восточного МСУТ СКР

- Предварительно, экипаж собирался возвращаться и запросил у диспетчера круга разворот вправо, хотя должен был лететь влево. Самолет оказался в гористой местности, для которой минимальная безопасная высота полета 1600 метров. Диспетчер дал добро, шансов избежать катастрофы уже не было, - рассказал «КП» источник, знакомый с ходом расследования.

В причинах фатальной ошибки разбираются следователи. Транспортный СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Изъяты образцы топлива, переговоры, летные документы, а также проведен ряд допросов. Расследование держит на контроле прокуратура.

О САМОЛЕТЕ

По информации портала russianplanes.net, потерпевший крушение самолет Ан-26 выпущен 30 июля 1979 года заводом «Авиант». В эксплуатации находится с 16 августа 1979 года. С 2004 по 2006 год воздушное судно не использовалось и числилось на хранении. В 2006 году самолет Ан-26 перешел в использование ЗАО «Летные проверки и системы».

До 22 сентября использовался данной компанией. До катастрофы последний рейс самолет выполнил 16 сентября 2021 года. Срок действия сертификата летной годности у самолета Ан-26 должен был закончиться 18 сентября 2022 года.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай Фатьянов, экс-директор авиакомпании «КрасАвиа»:

- Для меня очень труднообъяснима цепочка последних трагических событий, при этом очень похожих между собой. Недавнее падение в озеро вертолета с туристами на Камчатке, теперь - Хабаровск. Да, много говорится о проблемах малой авиации - безусловно, устаревшей технике, нехватке денег. Но я в данных случаях меньше всего склонен говорить об этом. И вертолет, и самолет, предварительно, упали не из-за каких-то технических неполадок. И даже не из-за внезапно ухудшившихся, непреодолимых погодных условий. Посмотрим правде в глаза - и там, и там экипаж нарушил предельные нормы высоты. Не знали рельефа местности? Сбились в тумане? На все это существуют четкие инструкции. Вот, не далее как 19 сентября у Ми-26Т, летевшего по маршруту «Уренгой - Ванкор», отказал правый двигатель. И его благополучно посадили (в поселке Тагул Красноярского края, - прим. ред.). А тут... Есть умное слово... подскажите - человеческий фактор. Вот здесь именно это, по-моему.

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