Когда спокойно не сидится: в колонии под Хабаровском издают свой спортивный журнал Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Если вы не знали, то у нас в стране вот уже несколько лет как взят курс на гуманизацию наказаний. Это, помимо прочего, значит, что в колониях и других местах, где отбывают сроки за различные нарушения закона, заключенных стали воспринимать не только как преступников, но и как людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Ключевое слово - «людей».

Мы уже писали о специальных исправительных центрах - своеобразных общежитиях, в которых отбывающий наказание может оказаться, если не нарушает режим исправительного учреждения и вообще встал на путь исправления.

Мало того - он может не просто жить по другую сторону забора из колючей проволоки, но и работать в обычных организациях - водителем, дворником или тем же слесарем. По мнению специалистов, это помогает заключенным не только избежать серьезного влияния тюремной среды, но и адаптироваться к последующей жизни «на воле».

В самих учреждениях активно ведется работа, чтобы отбывающие срок могли максимально плодотворно провести время в колонии. На особо охраняемой территории действуют тюремные театры, проходят конкурсы красоты (как вам звание «Мисс колония»?) и даже издаются собственные журналы.

Это не шутка - в колонии строгого режима №13 под Хабаровском недавно вышел в печать первый номер журнала с оптимистичным названием «Спортсмен». Издают его прямо за колючей проволокой, а главным редактором стал руководитель спортивного кружка, майор Виталий Федосеев.

- Журнал получился ярким, красочным, а самое главное интересным и содержательным, - отметил Виталий Федосеев. - Это еще один вид деятельности, который осужденные смогут применить в жизни после освобождения для успешной социализации. В ИК-13 все осужденные имеют возможность обучиться в профессиональном образовательном учреждении и получить диплом об образовании по многим востребованным на рынке труда специальностям. Конечно, журналистике мы не обучаем. Но практика работы в издательстве этого спортивного журнала даст им опыт, который они при желании смогут развить после освобождения.

Как не сложно догадаться, корреспондентами и читателями издания являются сами осужденные. Главные темы номера - статьи о спорте, спортпите и здоровом образе жизни. Ну и, конечно, про соревнования, которые регулярно проходят в учреждении.

Тираж пока небольшой - всего 10 экземпляров, верстают журнал в колонии, а печатают в одной из хабаровских типографий. Чтобы осужденные могли прочесть творения своих «соратников», журналы будут храниться в тюремной библиотеке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Тайны, мистика, известные заключенные: хабаровскому СИЗО в этом году исполняется 135 лет. Со времени строительства тюремного замка через него прошли сотни тысяч заключенных (подробнее)

- Корреспондент «Комсомолки» узнал, что читают женщины и чиновники в хабаровском СИЗО, и чем изолятор похож на книги Стивена Кинга (подробнее)

- Студенты провели «Ночь в музее» в хабаровском следственном изоляторе (подробнее).

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ:

- Груши, яблоки и молоко: в Хабаровске Цеповяз изменил шашлычно-крабовой диете (подробнее).

- Кондиционеры в СИЗО, пытки и текущие крыши: общественники Хабаровска и всей России вышли на «Прямой разговор» с руководством службы исполнения наказаний (подробнее).

- «С вещами на выход!»: как в Хабаровском крае этапируют заключенных (подробнее).