Новый папа и сестренка: как живут дети из Комсомольска, брошенные родным отцом в аэропорту Шереметьево

Детей бросил на произвол судьбы собственный отец Фото: Социальные сети

Полтора года прошло с момента драматичной истории, которая случилась в московском аэропорту Шереметьево. 26 января 2020 года в терминале D сотрудники воздушной гавани заметили двоих растерянных детей. Шло время, а родители мальчиков так и не объявились. Оказалось, что ребятишек бросил на произвол судьбы собственный отец.

ИСКАЛИ В ТОЛПЕ

Двое шокированных мальчиков стояли посреди терминала и в толпе словно выискивал кого-то глазами. Сотрудники аэропорта тогда подумали: «Наверно, родители сдают багаж или покупают воду», но ни мама, ни папа так и не объявились. Служащие воздушной гавани подошли к ребятишкам выяснить, что же произошло. Ответ мальчиков потряс: «Папа ушел. Насовсем».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил оставленных отцом мальчиков. Фото: пресс-служба

Перепуганных ребятишек накормили, обогрели, успокоили. Влад и Иван мало-мальски разговорились и поведали скромные детали своего путешествия. Оказалось, что мальчики приехали в Москву из Комсомольска, привез их папа Виктор Г. Ребятишкам он сказал, что бросает их, а перед тем, как навсегда уйти, наказал быть сильными, не ныть и рассказать все сотрудникам аэропорта.

В рюкзаки отец уложил вещи сыновей, детские документы и записку с шокирующим содержимым: «Денег нет, кормить нечем. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет». Мальчиков передали полиции, начались поиски нерадивого отца.

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ПАПА В ЗАКОНЕ

Виктор Г. в поисках лучшей жизни умчался в Ростов-на-Дону. Мужчина спокойно сел на автобус и укатил и укатил в город. Затем горе-папа умчался в Батайск, где поселился в местной гостинце. Через пару дней мужчина сам пришел в местное отделение полиции и сдался. Началось расследование.

Горе-папа умчался в Батайск, где поселился в местной гостинце. Фото: СК РФ

Уголовное дело возбудили по статьям «Оставление в опасности» и «Истязание» по заявлениям от бывшей жены, которая рассказывала, что Виктор бил детей. Мужчину этапировали в Комсомольск, где в середине февраля суд отправил его под стражу. Позже «отца года» ограничили в родительских правах.

- Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы единственное, что есть в моей жизни, ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность, - извинялся тогда перед сыновьями Виктор Г.

Деньги на билет в Москву Виктор попросил у соседки, которая на эти цели взяла кредит на свое имя. Перед отъездом в период с 24 по 25 января комсомольчанин попытался через приложение перевести себе еще 100 тысяч рублей с карты женщины. Транзакцию заблокировал банк.

ГДЕ ЖЕ МАМА?

Чем дальше заходило расследование, тем больше узнавалось о семье. Виктор и мать мальчиков Ольга П. развелись в июне 2018 года. Причина – постоянные побои и угрозы жизни. Во всяком случае, так женщина рассказывала в интервью. Ольга утверждала, что экс-супруг избивал ее, резал ножом, вытаскивал в одном халате на мороз. И это в Комсомольске, где зимой столбик термометра может показывать до -40 градусов.

Перепуганных ребятишек накормили, обогрели, успокоили. Фото: администрация Московской области

После развода Виктор забрал мальчиков себе, а родственникам со стороны экс-супруги запретил к ним приближаться. Многие знакомые утверждали, что дети боялись мать из-за постоянных криков. А один раз Ольга стала причиной, по которой ее собственные дети попали в приют, когда Виктор уехал на заработки в Корею.

В целом соседи и знакомые характеризуют семью как сложную, при этом на учете они не состояли. После развода у Ольги появился новый мужчина, с Владом и Иваном женщина не общалась. После скандала мать выразила готовность забрать мальчиков от первого брака. Во время следствия Виктор просил не передавать детей матери.

14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИГОВОРА

Суд над Виктором состоялся в конце ноября 2020 года. Мужчина признал свою вину только в краже денег, на которые улетел в Москву с детьми. Что касается оставления мальчиков в опасном для их жизни и здоровья состоянии, то здесь отец с обвинением не согласен. По его мнению, аэропорт - безопасное место для ребятишек, оставшихся без присмотра взрослых.

В поисках лучшей жизни мужчина умчался в Ростов-на-Дону. Фото: СК РФ

Мужчину отправили в колонию общего режима на 1 год и 3 месяца. Однако в места не столь отдаленные Виктор так и не отправился. Дело в том, что один зачет времени содержания в СИЗО происходит из расчета один день за полтора дня. С учетом этого, комсомольчанин вышел на свободу спустя две недели после вынесения приговора - в середине декабря.

ДЕТИ С МАМОЙ, ПАПА УЕХАЛ

Сейчас мальчики со столь тяжелой судьбой вернулись к маме в Комсомольск. Несмотря на возражения Виктора, социальные службы уверены, что с Ольгой детям будет лучше. Это подтверждается последней проверкой – младший Иван ходит в садик, а старший Влад учится в школе почти на отлично. Мальчики ухожены, сыты, обеспечены всем необходимым.

Сейчас мальчики со столь тяжелой судьбой вернулись к маме в Комсомольск. Фото: администрация Московской области

- В жизни мальчиков активное участие принимает отчим, он принял их, как своих. Сейчас дети живут в обычной семье, где есть мама и папа. Недавно они отмечали радостное событие – у ребят появилась сестра. Сейчас у них очень крепкие семейные связи, решается вопрос об улучшении жилищно-бытовых условий, - рассказала «КП» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

А вот Виктор, который клялся вернуться за мальчиками, в воспитании детей участие не принимает.

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