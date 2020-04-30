2020-04-30T10:48:41+03:00
Спорт

«Хотел на море, но…»: нападающий хабаровского «СКА-Нефтяника» Артем Бондаренко о самоизоляции

Хоккеисты «красно-черных» продолжают делиться впечатлениями о том, каково это - сидеть в четырех стенах
Борис КОКУРИН
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«Хотел на море, но…»: нападающий хабаровского «СКА-Нефтяника» Артем Бондаренко о самоизоляции«Хотел на море, но…»: нападающий хабаровского «СКА-Нефтяника» Артем Бондаренко о самоизоляцииФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
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Мы уже писали, как проводят свои дни дома игроки хабаровского «СКА-Нефтяника». Например, полузащитник Станислав Турушев усиленно готовится к предстоящему сезону, соблюдая довольно жесткий график и музицируя в свободное от тренировок и просмотров матчей время.

Голкипер Виктор Каменев дома смотрит кино и занимается с сынишкой, к сожалению, планы съездить с семьей в родной Мончегорск накрылись «карантином». А защитник Юрий Викулин до дома в Красноярске все-таки добрался, но там и застрял, лишь изредка выбираясь за город в еще работающий дом отдыха.

Нападающий Артем Бондаренко, великолепно отыгравший предыдущий сезон, продолжает рубрику «Хроники самоизоляции» от хабаровского СКА.

- Конечно, эпидемия серьезно повлияла на мои планы, - делится впечатлениями Артем Бондаренко. - Очень хотелось после сезона съездить на море погреться. Но... приходится сидеть дома. Иногда, правда, выезжаем за город, на дачу. В остальном же стараемся придерживаться самоизоляции.

Напомним, что прошлый сезон «красно-черные» завершили выходом в финал Чемпионата России по хоккею с мячом, где должны были сыграть с очень опасным соперником - московским «Динамо». Однако из-за пандемии коронавируса «золотой» матч отменили. Кому достанется первое место в чемпионате, пока не известно.

Есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. В Федерации русского хоккея могут принять решение раздать золотые медали всем участникам несостоявшегося финала, или перенести решающий матч на более поздний срок, когда ограничения, связанные с коронавирусом, снимут, например, в сентябре.

Второй вариант самый спорный - команды уже сейчас меняют составы, готовясь к следующему сезону. Так, например, в «СКА-Нефтянике» сменился главный тренер, теперь команду возглавляет Михаил Свешников, ему будет помогать швед Тони Линдквист. Также в дружину «красно-черных» влились полузащитники Туомас Мяяття и Дмитрий Сидоров. В то же время из СКА ушли полузащитники Максим Ишкельдин и Дмитрий Аникин. Сменил форму СКА на цвета шведского АИКа и нападающий Эрик Петтерссон. Формирование команды продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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